Ağabeyinin ardından kardeşi de koronvirüse yenik düştü İZMİR'de, koronavirüs nedeniyle ölen iş adamı Süleyman Avinca'nın yine aynı hastalıktan tedavi gören kardeşi Yalçın Avinca da yaşamını kaybetti.

İZMİR'de, koronavirüs nedeniyle ölen iş adamı Süleyman Avinca'nın yine aynı hastalıktan tedavi gören kardeşi Yalçın Avinca da yaşamını kaybetti. İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi olan mobilya sektöründe faaliyet gösteren Süleyman Avinca, rahatsızlanması üzerine gittiği hastanede, koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağırlaşan Avinca, immün plazma tedavisi uygulanmasına rağmen 24 Nisan günü yaşamını kaybetti.Süleyman Avinca'nın koronavirüs tedavisi gören kardeşi Yalçın Avinca da dün gece yaşamın yitirdi. Süleyman Avinca'nın eşi Aynur Avinca ise tedavi gördüğü hastanede koronavirüsü yenerek taburcu oldu.

Kaynak: DHA