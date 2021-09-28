Ağabeyini vurup, işçiyi rehin almıştı cezası belli oldu - Haberler
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Ağabeyini vurup, işçiyi rehin almıştı cezası belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağabeyini vurup, işçiyi rehin almıştı cezası belli oldu Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ağabeyini silahla yaraladıktan sonra işçisini rehin alan kardeşe, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 15 yıl hapis cezası verildi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Ağabeyini vurup, işçiyi rehin almıştı cezası belli oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ağabeyini silahla yaraladıktan sonra işçisini rehin alan kardeşe, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 15 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 16 Kasım 2019 tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir nakliyat deposunda Hasan Ergün ile ağabeyi Veysel Ergün arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında Hasan Ergün tabancasını çıkartarak ağabeyi Veysel Ergün'e 3 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Veysel Ergün yaralanırken, kardeşi Hasan Ergün bir işçiyi silahla rehin alarak otomobile bindi. Otomobille olay yerinden kaçan şahıs, 20 dakika süren polis kovalamacası sonucu rehin aldığı şahısla birlikte Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önüne giderek teslim oldu.

"Çoğu kez ağabeyimin hayatını kurtardım"

Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Hasan Ergün hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan açılan dava Kocaeli 3. Ağır Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya taraf avukatları ve tutuklu sanık Hasan Ergün katıldı. Pişman olduğunu söyleyen Hasan Ergün, "Veysel benim ağabeyimdir. Her ne kadar aramızda ailevi sorunlar olsa da bir anlık sinirle olmuş bir şeydir. Ben kesinlikle öldürme amacıyla hareket etmedim, bir anlık oldu. Çoğu kez ağabeyim Veysel'in hayatını kurtardım. O benim ağabeyimdir, çok pişmanım. Ailem mağdur durumdadır, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

15 yıl hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Ergün'ün Veysel Ergün'ü "öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay, Ferhat Öztürk'ü rehin alarak "kişi hürriyetini yoksun kılma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Ağabeyini vurup, işçiyi rehin almıştı cezası belli oldu

Ağabeyini vurup, işçiyi rehin almıştı cezası belli oldu

Ağabeyini vurup, işçiyi rehin almıştı cezası belli oldu

Ağabeyini vurup, işçiyi rehin almıştı cezası belli oldu
İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ağabeyini vurup, işçiyi rehin almıştı cezası belli oldu - Haberler
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