Ağabeyini vurdu kendini eve kilitledi
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Mehmet K, Polis, 3. Sayfa

Ağabeyini vurdu kendini eve kilitledi

Gaziantep'te ağabeyini av tüfeğiyle ateş ederek yaraladıktan sonra kendini eve kilitleyen şahıs, polis ve psikologun ikna çalışması sonrası teslim oldu.

23.03.2020 23:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:44
Ağabeyini vurdu kendini eve kilitledi

Gaziantep'te ağabeyini av tüfeğiyle ateş ederek yaraladıktan sonra kendini eve kilitleyen şahıs, polis ve psikologun ikna çalışması sonrası teslim oldu.

Olay, Şehitkamil ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Mehmet K. (26), ağabeyi Adem K. ile henüz bilinmeyen sebeple tartıştı. Tartışmanın ardından Mehmet K. ağabeyi Adem'e av tüfeğiyle 2 el ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan Adem K., bacağından yaralandı. Mehmet K., olayın ardından kendisini evlerine kilitledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çelik yelek giyen polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak, bölgeye psikolog çağırdı.

İkna edilemeyince psikolog devreye girdi

Ağabeyini yaralayan ve kendisini eve kilitleyen Mehmet K.'yi polisin ikna çabaları sonuç vermeyince 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde görevli psikolog getirildi. Psikologun uzun uğraşları sonucu şüpheli, ikna edilerek silahıyla gözaltına alındı. Mehmet K., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, ağabey Adem K. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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