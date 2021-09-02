Ağabeyini uyuşturucu bulundurmaktan ihbar etti
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Ağabeyini uyuşturucu bulundurmaktan ihbar etti

Ağabeyini uyuşturucu bulundurmaktan ihbar etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde A.T. isimli genç, öz ağabeyinin motosikleti içerisinde uyuşturucu bulundurduğunu polis ekiplerine ihbar etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde A.T. isimli genç, öz ağabeyinin motosikleti içerisinde uyuşturucu bulundurduğunu polis ekiplerine ihbar etti. İhbarı değerlendiren ekipler, motosikletin içerisinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ağabey ise motosikletin kardeşine ait olduğunu söyleyince her iki kardeşe de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunda işlem uygulandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya'da uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından 2 Eylül Perşembe günü yapılan çalışmalar kapsamında, A.T. isimli şahıs, ağabeyi Y.T. isimli şahsın Şekerhane Mahallesi Yayla Yolu Caddesi üzerinde ikamet ettiğini ve ikametinin önünde bulunan motosikletinin altında uyuşturucu madde bulunduğunu iddia etti. Bahse konu motosikletin selesi görevlilerce kontrol edildiğinde 10 parça halinde olmak üzere toplamda 90,25 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 865 TL ve 15 dolar ele geçirildi. Y.T. ile yapılan görüşmede ise motosikletin A.T.'ye ait olduğunu söyledi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Y.T. ve A.T. isimli şahıslara Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. Şahıslar, bugün adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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