Ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayan şahıs tutuklandı

08.10.2019 17:00

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 7 ay önce tabancayla ağabeyini öldürüp, yeğenini de yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Keskin ilçesine bağlı Barakobası köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada tabancayla ağabeyi R.A.'yı (52) öldürüp, yeğeni Murat A.'yı da ağır yaraladıktan sonra kaçan Y.A. (46), yapılan 7 aylık araştırma ve takip sonrasında Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Yenimahalle Mahallesi'ndeki saklandığı ikamete yapılan operasyonla yakalandı.



Gözaltına alınan Y.A., emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Öğlenden sonra Keskin Adliyesinde mahkemeye çıkartılan Y.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA