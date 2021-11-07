Ağabeyini öldürüp bir kişiyi de yaralayan şahıs tutuklandı - Haberler
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Ağabeyini öldürüp bir kişiyi de yaralayan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ağabeyini öldürüp bir kişiyi de yaralayan şahıs tutuklandı

Manisa'nın Gördes ilçesinde, miras yüzünden çıkan tartışmanın büyümesi üzerine evinden getirdiği av tüfeğiyle ağabeyini vurarak öldüren ve o sırada yoldan geçen bir kadını ağır yaralayan adam, tutuklandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde, miras yüzünden çıkan tartışmanın büyümesi üzerine evinden getirdiği av tüfeğiyle ağabeyini vurarak öldüren ve o sırada yoldan geçen bir kadını ağır yaralayan adam, tutuklandı.

Olay, Gördes'e bağlı kırsal Kızıldam Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında yaşandı. İsmail Ç. (60), ağabeyi Kadir Ç.'nin (62) evine giderek çözülemeyen miras yüzünden tartışmaya başladı. Kadir Ç.'nin evinin önünde gerçekleşen tartışmada taraflar kavga etmeye başladı. Bu sırada İsmail Ç. evinden getirdiği av tüfeği ile ağabeyine ateş etti. Kadir Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, o sırada yoldan geçen Kadriye G. isimli kadının da ağır yaralanmasına neden olan İsmail Ç. av tüfeği ile birlikte jandarma tarafından yakalandı. İsmail Ç. jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralanan Kadriye G.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - MANİSA

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Miras kavgası yüzünden abisini av tüfeğiyle öldürdü

Miras kavgası yüzünden abisini av tüfeğiyle öldürdü
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