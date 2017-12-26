Ağabeyini Öldüren Sanıktan İlginç Savunma: "Kendini Bana Zorla Öldürttü"

Ankara'da tartıştığı ağabeyini 9 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yusuf K. mahkemede yaptığı savunmasında, aylardır vicdan azabı çektiğini belirterek, "Ağabeyim kendini bana zorla öldürttü" dedi.



Olay,, geçtiğimiz yılın Eylül ayında Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf K. ile ağabeyi Ahmet K. evde tartıştı. Tartışmanın büyüyle bıçağını çeken Yusuf K., ağabeyini 9 yerinden bıçakladı. Aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ahmet K.'yı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ahmet K., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



"Ağabeyim kendini bana zorla öldürttü"



Olaya ilişkin açılan davanın karar duruşması Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, sanık Yusuf K., avukatları ve müşteki baba Bilal K. katıldı. Savcı mütalaasının ardından söz hakkı verilen sanık, abisini öldürme niyetinin olmadığını, aylardır vicdan azabı çektiğini belirterek, "Ağabeyim kendini bana zorla öldürttü" dedi.



"Ölen de benim oğlum öldüren de"



Baba Bilal K. ise "Önce Allah'a sonra size ve adalete güveniyorum. Allah biliyor benim oğlum suçsuz. Ölen de benim oğlum öldüren de" ifadelerini kullandı.



Sanığın avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının ardından mahkeme duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 20 yıl hapis cezasına mahkum etti. - ANKARA