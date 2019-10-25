Ağabeyini bıçaklayarak öldüren sanık 21 yıl hapis cezasına çaptırıldı

25.10.2019 16:12

Adana'da ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 21 yıl hapis cezası verildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Mehmet Akın Boz ile ona yardım ettikleri öne sürülen tutuksuz sanıklar Nezir E, Suzan T, Yusuf T. ile müşteki Saadet Boz ve avukatlar katıldı.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Boz'a, ağabeyi Özkan Boz'u öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini, eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği göz önüne alınarak cezada indirim yapılmasını talep etti.

Savcı, Yusuf T. ve Nezir E'nin "suçluyu kayırma" suçundan cezalandırılmalarını, Suzan T'nin de beraatini istedi.

Sanık Boz savunmasında, olaydan yaklaşık 1,5 yıl önce ağabeyinin bıçakla kendisini kolundan yaraladığını iddia ederek, cinayeti işlediği için pişman olduğunu savundu.

Diğer sanıklar ise olayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Akın Boz'u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti, eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasını 21 yıla düşürdü.

Yusuf T. 5 ay hapis, Nezir E. de 3 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı, Suzan K. ise beraat etti.

Merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Akın Boz, 19 Mart'ta alkol alıp küfür ederek çevresine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kavga ettiği ağabeyi Özkan Boz'u bıçaklayarak öldürmüştü.

Kaynak: AA