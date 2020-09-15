Ağabeyini bıçaklayıp evlerin çatılarından atlayarak kaçtığı sırada düşüp yakalandı Ağabeyini bıçaklayıp evlerin çatılarından atlayarak kaçtığı sırada düşüp yakalandı Adana'da bir kişi ağabeyini bıçakladıktan sonra evlerin çatılarından polislerden kaçtığı sırada atladığı evin damının alçakta olduğunu fark etmeye betona çakıldı.

Ağabeyini bıçaklayıp evlerin çatılarından atlayarak kaçtığı sırada düşüp yakalandı

ADANA - Adana'da bir kişi ağabeyini bıçakladıktan sonra evlerin çatılarından polislerden kaçtığı sırada atladığı evin damının alçakta olduğunu fark etmeye betona çakıldı. Ayağı kırılan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde, Mehmet B., ağabeyi Abdülaziz B. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Mehmet B., ağabeyini karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Abdülaziz B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"Evlerin çatılarından atlayarak polisten kaçmak isterken düşüp ayağını kırdı"0

Olayın yaşandığı bölgede arama çalışması sürdüren polis ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Dede Korkut Mahallesi ara sokaklarında Mehmet B.'yi gördü. Polis, Mehmet B.'ye dur ihtarında bulundu. Ancak Mehmet B. ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Bir evin içerisine giren Mehmet B. çatı kısmına çıkarak, yan yana olan evlerin çatılarından atlayıp kaçmaya başladı. Mehmet B. çatıdan atladığı sırada diğer evin çatısının alçakta olduğunu fark etmedi ve betona adeta çakıldı. Düşmenin etkisiyle ayağı kırılan Mehmet B. polis tarafından yakalandı. Olay yerine gelen ambulansla Mehmet B. hastaneye kaldırıldı.

Mehmet B. ambulansa bindirildiği sırada gülerek," Benim ağabeyim namussuz. Haneme aileme tecavüz etmeye çalıştı. Çıkardım mutfaktan bıçağı" dedi.

Kaynak: İHA