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Ağabeyini bıçakladı

Ağabeyini bıçakladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişi evlerinde tartıştığı ağabeyini bıçakladı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kişi evlerinde tartıştığı ağabeyini bıçakladı.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Esentepe Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında çıkan tartışma sonucu V.Y.(17), ağabeyi S.Y.'yi (24) karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, V.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Münir Karaloğlu, Esentepe, Samsun, 3. Sayfa, Haber

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