Ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2)
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Ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2)

AHIRDA YAKALANDIDenizli'nin Acıpayam ilçesinde, annesini darp ettiği iddiasıyla tartıştığı ağabeyi Selman Karagün'ü (39), 22 ayrı yerinden bıçaklayarak öldüren Kemal Karagün (35), kentteki bir ahırda saklanmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

12.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:44
Ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2)

AHIRDA YAKALANDI

'nin ilçesinde, annesini darp ettiği iddiasıyla tartıştığı ağabeyi Selman Karagün'ü (39), 22 ayrı yerinden bıçaklayarak öldüren Kemal Karagün (35), kentteki bir ahırda saklanmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Karagün tutuklandı. Selman K. ise, mahalle camisinde kılınan cenaze namazın ardından mezarlıkta toprağa verildi.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,


Kaynak: DHA
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