09.01.2020 13:17 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:20

Ağabeyine mesaj atıp kendini astı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, 18 yaşındaki Fatma Rumeysa Ş. ağabeyine mesaj atarak intihar edeceğini bildirdi. Fatma Rumeysa Ş. evde kendini iple asarak intihar ederken, evde bir şişede kimyasal madde bulunması üzerine inceleme başlatıldı.

Olay, Erenler Merkez Mahalle 1103 nolu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, babası vefat ettikten sonra psikolojik sorunlar yaşayan Fatma Rumeysa Ş, sabah saatlerinde ağabeyine intihar edeceği yönünde mesaj attı. Ağabeyi durumu polise haber verdikten sonra iş yerinden izin alıp eve gitmek için yola koyuldu. Eve giren ağabey, kız kardeşinin iple kendini astığını görünce sinir krizi geçirdi. Genç kız ipten indirilirken, sağlık ekibi genç kızın öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri evde yaptığı incelemede bir şişenin içinde kimyasal madde görünce AFAD ekipleri çağırıldı. AFAD ekipleri kimyasal maddeden incelemek için numune aldı. Genç kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu arada, genç kızın ağabeyi olay yerine gelirken aracını kaldırıma vurunca otomobil alev aldı. Çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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