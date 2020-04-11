'Ağabeyim bırakmadı' diyen ehliyetsiz sürücüye 3748 lira ceza
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Manavgat, Antalya, Polis, Güncel

'Ağabeyim bırakmadı' diyen ehliyetsiz sürücüye 3748 lira ceza

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sokağa çıkma yasağını denetleyen polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilin sürücüsü Ali Akkan (32), sokağa çıkma yasağını duyduğunu söyleyerek, "Dün gece ağabeyimde kaldım, ağabeyim bırakmadı" dedi.

11.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:25
'Ağabeyim bırakmadı' diyen ehliyetsiz sürücüye 3748 lira ceza

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sokağa çıkma yasağını denetleyen polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilin sürücüsü Ali Akkan (32), sokağa çıkma yasağını duyduğunu söyleyerek, "Dün gece ağabeyimde kaldım, ağabeyim bırakmadı" dedi. Ali Akkan'a, sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 idari para cezası ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 598 lira olmak üzere 3 bin 748 TL para ceza uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün gece saat 00.00'dan itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlar, genelde yasağa uydu. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ise polis tarafından 3150 lira idari para cezası uygulandı.

'AĞABEYİM BIRAKMADI'Manavgat Yapa Şelale Kavşağı'nda seyir halindeyken durdurulan 07 AFJ 268 plakalı otomobil sürücüsü Ali Akkan, nereden geldiğini soran polis ekiplerine, ekmek ve otomobile benzin aldığını, Sarılar Mahallesi'ndeki evine gittiğini söyledi. Polis görevlisinin Sarılar Mahallesi'nde ekmek alacak birçok yer olduğu söylemesinin ardından Akkaş, ağabeyinin evinde kaldığını, eşinin kendisine ekmek alıp eve gelmesini söylediğini anlattı. Polis memurunun sokağa çıkma yasağının dün gece ilan edildiğini evine gidecek zamanı olduğu halde neden gitmediğini sorması üzerine, "Ağabeyim bırakmadı, yarın gidersin dedi" diyerek cevap veren Ali Akkan, çekim yapan gazetecilere de "Siz neden çekiyorsunuz, size de film çıktı değil mi?" diye tepki gösterdi.TOPLAM 6221 LİRA CEZAYapılan kontrolde, Ali Akkan'ın sürücü belgesinin olmadığı, otomobilin başka birine ait olduğu ve trafik muayenesini yapılmadığı anlaşıldı. Ali Akkan'a sokağa çıkma yasağını ihlalden 3150 TL idari para cezası ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 598 TL olmak üzere toplam 3748 lira, otomobilin sahibine de sürücü belgesiz birine otomobil kullandırmaktan 2473 lira ceza uygulandı. Polis memurunun Sarılar Mahallesi'nde hangi sokakta yaşadığını sorduğu Ali Akkan'ın 'sokağı bilmiyorum' demesi dikkati çekti.ENGELLİ VATANDAŞA UYARIKontroller sırasında kavşağa motosikletiyle gelen bir vatandaş da engelli olduğunu ve akaryakıt istasyonundan otomobiline yağ almaktan geldiğini söyledi. Polis ekipleri, vatandaşın engelli kimliğini kontrol ettikten sonra ekmek almak dışında asla sokağa çıkmaması konusunda kendisini uyararak, evine gönderdi.EVSİZLER CAMİLERDE KALIYOR

Diğer taraftan Manavgat'ta kalacak yeri olmayan evsiz vatandaşlar, ilçedeki çeşitli camilerde kalıyor. Yardım istemek amacıyla birçok kez kaymakamlığa başvuru yaptıklarını ancak çözüm bulunamadığını iddia eden evsiz vatandaşlar, yatacak yerlerinin zaten olmadığını, sokağa çıkma yasağıyla birlikte yiyecek de bulamayacaklarını anlattı.


Kaynak: DHA

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