Ağabeyi ve yengesini vuran zanlı tutuklandı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde abisi ve yengesini tüfekle vurarak yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde abisi ve yengesini tüfekle vurarak yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün Saltukova beldesi Düz Mahalle'de meydana geldi. A.Ö. isimli şahıs aralarında bulunan husumet nedeniyle ağabeyi Muzaffer Ö. ve yengesi Ayfer Ö.'yü tüfekle vurarak yaraladı. Gözaltına alınan A.Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Muzaffer Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayda yaralanan Ayfer Ö.'nün BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi sürüyor.
(Onur Altındağ/İHA)
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri