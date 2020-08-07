Ağabeyi tarafından öldürülen 8 yaşındaki Seyit Taha son yolculuğuna uğurlandı
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Ağabeyi tarafından öldürülen 8 yaşındaki Seyit Taha son yolculuğuna uğurlandı

Ağabeyi tarafından öldürülen 8 yaşındaki Seyit Taha son yolculuğuna uğurlandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağabeyi Sinan Y. tarafından bıçaklanarak öldürülen 8 yaşındaki Seyit Taha Y. memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

07.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:27

Ağabeyi tarafından öldürülen 8 yaşındaki Seyit Taha son yolculuğuna uğurlandı

YOZGAT - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağabeyi Sinan Y. tarafından bıçaklanarak öldürülen 8 yaşındaki Seyit Taha Y. memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

Olay dün saat 15.30 sıralarından Antalya'nın Manavgat ilçesi Türkbeleni mesire alanında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. 18 yaşındaki S.Y., ilkokul öğrencisi kardeşi Seyit Taha Y.'yi Türkbeleni ormanlık alanına götürerek bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Seyit Taha Yüksel'in cenazesi ise Antalya'dan uçakla Kayseri'ye, oradan da ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yüksel'in cenazesi Cuma namazı öncesinde Karşıyaka Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede ailesi ve yakınlarının ayakta zor durduğu görüldü. Komşuları tarafından S.Y.'nin psikolojik sorunlarının olduğu ve ailesi kardeşine daha fazla ilgi gösterdiği iddiasıyla kıskançlık yaşadığı öne sürüldü.

Ağabeyi tarafından öldürülen 8 yaşındaki Seyit Taha son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

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