Ağabeyi mahkemede 'Tosuncuğu' suçladı: 'Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır'

AYDIN (DHA) - ÇİFTLİK Bank soruşturmasında hakkındaki sevk işlemleri devam ederken Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Fatih Aydın, şirkette hiçbir yetkisinin olmadığını iddia ederek "Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır" dedi. Mahkeme, ifade veren Aydın hakkındaki yakalama kararını kaldırdı.

SEVK İŞLEMLERİ DEVAM EDERKEN HAKİM KARŞISINDA

ÇİFTLİK Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, tutuklanma talebiyle sevk oldu. Sevk işlemleri devam ederken Fatih Aydın, Çiftlik Bank uygulamasında 'Bank' ismini yetkili makamlardan izin almadan kullanarak 'Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de hakim karşısına çıktı.

KİMSEYE OYUNU ÖNERMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Mahkeme Aydın hakkındaki yakalama kararını kaldırdı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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