Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı

Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı ANTALYA'da, takla atan otomobil sürücüsü Mustafa Elciler, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulurken, olay yerine gelen kardeşi ise kaybolacağı gerekçesiyle aracın yedek lastiğini almak istedi.

Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı
19.07.2020 03:33 | Son Güncelleme: 19.07.2020 03:37

Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı

ANTALYA'da, takla atan otomobil sürücüsü Mustafa Elciler, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulurken, olay yerine gelen kardeşi ise kaybolacağı gerekçesiyle aracın yedek lastiğini almak istedi. Polisin ikazıyla lastiği bırakan kişi, olay yerinden uzaklaştı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mustafa Elciler yönetimindeki 07 PY 100 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobil ters şekilde durabildi. Kaza sırasında emniyet kemeri takılı olan sürücü Mustafa Elciler, yara almazken, çevredekiler duruma hemen müdahale ederek sürücüyü dışarıya çıkardı. Mustafa Elciler, ihbarla gelen sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
YEDEK LASTİĞİ ALMAYA ÇALIŞTI
Kazanın ardından olay yerine gelen sürücünün ismi öğrenilemeyen kardeşi ise takla atan otomobilden kaybolacağı gerekçesiyle yedek lastiği almaya çalıştı. Trafik polislerinin ikazıyla lastiği yerine bırakan kişi, kaza yerinden uzaklaştı.
'KURTULDUĞUNA ŞÜKRETSİN'
Önlerinde ilerleyen otomobilin trafikte hızlı şekilde seyrettiğini iddia eden görgü tanığı Ahmet Özdemir, "Araç hemen önümde refüje çarparak takla attı. Kurtulduğuna şükretsin. Çünkü çok büyük bir kaza geçirdi. Kazayı görünce hemen yardımcı olduk. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra aracın kontağını kapattık. Sürücünün durumu iyi, burnu bile kanamadı. Allah korudu" dedi.

- Geçirdi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı Spor
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
ABD'li araştırmacılar, ürettikleri iskambil kağıdından 10 kat hafif kamerayla böceklerin yaşamını inceleyecek Dünya
ABD'li araştırmacılar, ürettikleri iskambil kağıdından 10 kat hafif kamerayla böceklerin yaşamını inceleyecek
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı Magazin
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak Spor
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 3. Sayfa
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı 3. Sayfa
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten savunma
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Adana küfür edenleri uyaran adam bıçaklandı
Adana küfür edenleri uyaran adam bıçaklandı
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı
Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Elazığ depremini bilen Naci Görür: Marmara depremi 'Geliyorum' diye bağırıyor, çok korkuyorum
Elazığ depremini bilen Naci Görür: Marmara depremi "Geliyorum" diye bağırıyor, çok korkuyorum
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Bülent Turan Fatih Sultan Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Dilan Çıtak Serdar Ortaç Selçuk Yöntem Erkan Kolçak Köstendil
Spor Fatih Terim Adem Ljajic Ünal Karaman Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Anne Bursa Çocuk İngiltere
Şu an buradasınız: Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 03:53:59. #1.14#
title