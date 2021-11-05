Ağabeyi adliyeye sevk edildi, kardeşi ise son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Ağabeyi adliyeye sevk edildi, kardeşi ise son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağabeyi adliyeye sevk edildi, kardeşi ise son yolculuğuna uğurlandı Kardeşini öldüren zanlı: "Eve alkollü geldi, tartıştık" Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Ağabeyi adliyeye sevk edildi, kardeşi ise son yolculuğuna uğurlandı

Kardeşini öldüren zanlı: "Eve alkollü geldi, tartıştık"

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının hayatını kaybeden kardeşi ise defnedildi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Hasan Tahsin Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan K. ve ağabeyi G.K. bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından G.K., yanında bulunan tabancasıyla kardeşine ateş etti. Ağır yaralanan Gökhan K., hayatını kaybetti. G.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

G.K.'nın ifadesinde, kardeşinin eve alkollü geldiğini, kapının önünde tartışmaya başladıklarını, daha sonra kavganın büyümesiyle evinden silahını alarak kardeşini vurduğunu söylediği öğrenildi.

Ölen Gökhan K.'nın cenazesi ise Yenidoğan Zeytinlik Cami'de kılınan namazın ardından Derince Çınarlı Merkez Mezarlığına defnedildi.

Ağabeyi adliyeye sevk edildi, kardeşi ise son yolculuğuna uğurlandı

Ağabeyi adliyeye sevk edildi, kardeşi ise son yolculuğuna uğurlandı

Ağabeyi adliyeye sevk edildi, kardeşi ise son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Son Dakika Haberleri
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