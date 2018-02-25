Hesaplarda Açık Bulunca Üvey Kardeşini Dağa Kaldırdı, Sakallarını Pense ile Yolup Vekalet Aldı
Samsun'da birlikte işlettikleri benzin istasyonunda 10 milyon lira açık olduğunu görüp üvey kardeşinden şüphelenen adam, kaçırdığı kardeşine dağ evinde işkence yaparak vekalet aldı.
Samsun'da işlettiği akaryakıt istasyonunda 10 milyon lirayı zimmetine geçirdiğini iddia ettiği üvey kardeşi Halil Y.'yi, 2 adamıyla dağ evine götürüp işkence yaparak haklarından vazgeçtiğine dair vekalet aldığı öne sürülen iş adamı İsmet Y. hakkında 48 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
SAKALLARINI PENSE İLE ÇEKİP BAŞINDA SİGARA SÖNDÜRMÜŞ
Kardeşinin penseyle sakallarını çekip, başına sigara söndürerek dövdüğü iddia edilen İsmail Y., "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla tehdit" ve "hakaret" suçlarından iki ayrı mahkemede yargılanacak.
BENZİN DÖKÜP YAKMAKLA TEHDİT ETTİ, VEKALETİ ALDI
Samsun'da geçen yıl Nisan ayında, 66 yaşındaki iş adamı İsmet Y., üvey kardeşi, 51 yaşındaki Halil Y.'yi, işlettiği benzin istasyonundan zimmetine 10 milyon lira geçirdiğini iddia edip, dağ evine götürdü. İsmet Y. burada Halil Y.'yi üzerine benzin döküp yakmak istedi. Tüm haklarından vazgeçtiğine dair ağabeyine vekalet veren Halil Y., serbest kalınca polise gidip şikayetçi oldu.
48 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İsmet Y. hakkında üvey kardeşi Halil Y.yi kaçırıp 'hürriyetinden yoksun kılma', 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından hazırlanan iddianamelerde toplam 48 yıla kadar hapsi istendi.
"BENİM BANKADAN PARA ÇEKMEYE BİLE YETKİM YOK"
Ağabeyinin şirket hesaplarında 10 milyon liralık açık olduğu için böyle bir eyleme kalkıştığını belirten Halil Y., "Babamızdan miras olarak kalan Atakum ilçesindeki benzin istasyonunu işleten ağabeyim, şirket hesaplarını inceleyince 10 milyon lira açık olduğunu fark etmiş. İstasyonda uzun yıllar vardiya ve hesap işlerinden sorumlu olarak çalıştım. Beni odasına çağırdı ve 10 milyon lira açık olduğunu söyledi. Benim bankadan para çekme yetkim dahi yok. Bana 10 milyon lirayı yediğimi söyledi. Ben de açığın benden kaynaklanmadığını söyleyince yanına 2 kişiyi çağırdı ve beni sandalyeye bağladı.10 milyon lirayı aldığımı kabul ettirmeye çalıştı. Ben parayı almadığımı söyleyince ağabeyim benim sakallarımı pense ile çekip, içtiği sigarayı da başımda söndürdü. Beni daha sonra başka bir odaya götürüp orada dövdüler" dedi.
"10 MİLYON LİRAYI YEDİĞİNİ SÖYLE SENİ BIRAKAYIM"
Olaydan bir gün sonra istasyonun arka kapısından kendisini çıkardıklarını ve uzak bir mahalledeki evde üzerine benzin dökerek işkence yaptıklarını iddia eden Halil Y., "Üzerime benzin döktüler ve kafama silah dayadılar. Ağabeyim bana '10 milyon lirayı yediğini söyle seni bırakacağım' dedi. Bende kendisine parayı almadığımı söyledim. Ondan sonra beni orada da dövdüler. Ben ağabeyime yalvarmaya başladım. 'Neyim varsa sana vereyim, yeter ki beni öldürme' dedim. Daha sonra ağabeyim de bana vekalet vermemi söyledi. Ben de neyim varsa vekalet vermeyi kabul ettim ve beni orada serbest bıraktılar. Ertesi gün benzin istasyonuna giderek, istediği kişiye Atakum ilçesindeki noterde her şeyimin vekaletini verdim" diye konuştu.
HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
İddianamelerin kabul edilmesiyle Samsun 8'inci Asliye Ceza ve 1'inci Ağır Ceza mahkemelerinde hakkında dava açılan İsmet Y., 'gece vakti işyerinde silahla birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, silahla tehdit, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, basit yaralama, hakaret suçlarından Nisan ve Mayıs aylarında hakim karşısına çıkacak.
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Kardeşleri olan bir peygamberi dövüp kuyuya atmıştı. Hırsız diye iftira atmıştı. Üvey den ne hayır gelir.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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habil ile kabil 3 günlük dünyalik icin ebedi hayat tehlikedeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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GARBIN EŞYASI EĞER KIYMETİ HAİZSE YÜRÜR. MODA ŞEKLİNDE GELEN SEYYİE(KÖTÜLÜKLER) GÜMRÜKTE ÇÜRÜR. GECE GÜNDÜZ AÇIK EVLER KAPILAR MANDALSIZ. HERKESİN SANDIĞI MEYDAN DA BİLİNMEZ HIRSIZ. YA O MAHVİYYETİ İNSAN GÖRMEZ BİR YERDE TAGONUN UMDUĞUMUZ TAVRI MI VARDIR?NERDE!GİDELİM DER, GÖTÜRÜRSONRA GELİP TA YANIMA. ÇAY BOŞALTIRDI BEN İÇTİKÇE HEMEN FİNCANIMA. MÜSLÜMANLIK SANIRIM PARLAYACAKTIR ORADA. SADECE OSMANLILARIN GAYRETİ LAZIM ARADA. MİSYONERLER GECE GÜNDÜZ YERİ DEVR ETMEDELER. ALİMLER VAHYİİLHİYİMİ BİLMEM BEKLERCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ınsan aklıyla hareket etmedıkce malesef zarar. ulkemızde cınnet ahlaksızlık tavan durumda.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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KİMSENİN IRZINA NAMUSUNA YAN BAKMAYARAK. YEDİ KAT ELLERİN EVLADIN KARDEŞ TANIMAK. ÖLECEKSİN DENİLEN NOKTADA MERDANE SEBAT. YERİ GELSİN GÜLEREK OYNAYARAK TERKİ HAYAT. İHTİRASATI HUSUSİYEYİ SÖYLETMİYEREK. NEFİ ŞAHSİYE UMUMUNKİNE KURBAN ETMEK. DAHA BUNLAR GİBİ ÇOK İYİLİKLER GÖRDÜM ORADA ADEMİN EN TEMİZ AHFADINA MALİK BİR ADA. MEDENİYYET GİREBİLMİŞ ANCAK FENNİYLE. O DA SAHİBİNİN LAHİK OLAN İZNİYLE. DİKİLMİŞ SAHİLE BİNLERCE BASİRET İMAN. NE KADAR MASKARALIK VARSA ATILMIŞ KAPIDAN.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır