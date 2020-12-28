Ağabeye kardeş kurşunu: 1 yaralı
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Ağabeye kardeş kurşunu: 1 yaralı

28.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:06

- Ağabeye kardeş kurşunu: 1 yaralı Kardeşinin silahlı saldırısında hastanelik oldu Samsun'da kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

- Ağabeye kardeş kurşunu: 1 yaralı

Kardeşinin silahlı saldırısında hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Organize Sanayi Köprüsü yanında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında tartışma bulunduğu öğrenilen S.Y.(28), iş yerine gittiği ağabeyi A.Y.'ye tabancayla ateş açtı. Sağ baldır ve sağ diz altı ile sol baldırından olmak üzere 3 yerinden yaralanan A.Y., 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olandan sonra kaçan S.Y.'yi yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ağabeye kardeş kurşunu: 1 yaralı
Ağabeye kardeş kurşunu: 1 yaralı
Ağabeye kardeş kurşunu: 1 yaralı
Ağabeye kardeş kurşunu: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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