Ağabey ve Kardeş Aynı Takımda Oynuyor

18 yaşındaki Niyazi Emre ve 17 yaşındaki kardeşi Fuat Eren Karauz Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi takımlarından Kayseri Şekerspor bünyesinde forma giyiyor.

Kayseri Şekerspor U-19 takımının kalecisi Niyazi Emre Karauz ile sol bek futbolcusu Fuat Eren Karauz, abi kardeşler. Kaleci Niyazi Emre 23 Nisan 2000 tarihinde dünyaya gelirken 1 yaş küçüğü sol bek kardeşi Fuat Eren ise 4 Mayıs 2001 doğumlu.

Kayseri Şekerspor'un başarısı için ter döken Karauz kardeşler, bu hafta yine ilk 11'de görev alırken Tomarza Belediyespor'u 8-2 mağlup ederek 3 puan sevinci yaşadılar. - KAYSERİ