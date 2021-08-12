Ağabey-kardeş tartışması cinayetle bitti
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Ağabey-kardeş tartışması cinayetle bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Ağabey-kardeş tartışması cinayetle bitti Arazi tartışmasında kardeşini öldürdü Samsun'da, iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada kardeş vurularak hayatını kaybetti, katil zanlısı ağabey ise olay sonrası kaçtı.

- Ağabey-kardeş tartışması cinayetle bitti

Arazi tartışmasında kardeşini öldürdü

SAMSUN - Samsun'da, iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada kardeş vurularak hayatını kaybetti, katil zanlısı ağabey ise olay sonrası kaçtı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir iş yerinde iki kardeş arasında tartışma başladı. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında ağabey Mehmet Güneysu yanında taşıdığı silahı ateşleyerek kardeşi Nihat Güneysu'yu vurdu. Kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu Nihat Güneysu olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Güneysu ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladı. Nihat Güneysu'nun cansız bedeni incelemelerin ardından Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, katil zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(İCÇ-SLH-NT-Y)

Ağabey-kardeş tartışması cinayetle bitti
Ağabey-kardeş tartışması cinayetle bitti
Ağabey-kardeş tartışması cinayetle bitti
Ağabey-kardeş tartışması cinayetle bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Can Çam

Ağabey-kardeş tartışması cinayetle bitti
Ağabey-kardeş tartışması cinayetle bitti
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