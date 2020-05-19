-Ağabey kardeş birbirini bıçakladı Ağabey kardeş birbirini bıçakladı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ağabey ile kardeş birbirini bıçakladı.

Ağabey kardeş birbirini bıçakladı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ağabey ile kardeş birbirini bıçakladı. Göğsünden bıçaklanan ağabeyin durumu ağır.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fevziçakmak Mahallesi Hilal Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda O.A. ile ağabeyi M.A. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda O.A. göğüsünden M.A. ise karın bölgesinden bıçaklandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. O.A. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, M.A. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. O.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği ikamette inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA