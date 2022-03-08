Ağabey cinayeti sanığı için 'akıl sağlığı' raporu beklenecek

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, ağabeyi Cengiz Balık'ı (49) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu Yılmaz Balık'ın (32) yargılanmasına devam edildi. Balık'ın akıl sağlığının yerinde olup, olmadığına dair raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşma ertelendi.

Olay, 23 Ağustos 2021'de Kepez ilçesinde meydana geldi. Eşinden 4 yıl önce boşanan Cengiz Balık, birlikte yaşadığı kardeşlerini "Niye tartışıyorsunuz. Sesiniz çok çıkıyor. Herkes sizi dinliyor. Evin huzurunu neden kaçırıyorsunuz?" diyerek uyardı. Kardeşlerden Yılmaz Balık, "İstemiyorsan buradan gidebilirsin" deyince tartışma çıktı. Yılmaz Balık, ağabeyini göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Cengiz Balık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz Balık ise tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yılmaz Balık hakkında 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Mahkeme heyeti, Yılmaz Balık'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurumu'ndan gelecek raporun henüz kendilerine ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 5 Nisan'a erteledi.