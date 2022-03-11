Ağa takılan deniz kaplumbağasını balıkçı kurtardı - Haberler

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Ağa takılan deniz kaplumbağasını balıkçı kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Ağa takılan deniz kaplumbağasını balıkçı kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ağa takılan deniz kaplumbağası, bir balıkçı tarafından ağdan kurtarılarak tekrar denize bırakıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ağa takılan deniz kaplumbağası, bir balıkçı tarafından ağdan kurtarılarak tekrar denize bırakıldı. O anlara ilişkin görüntüleri Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Türkbükü açıklarında tekneyle açılan balıkçıların ağına, bugün, yeşil deniz kaplumbağası takıldı. Kaplumbağayı fark eden balıkçılardan biri, ağdan kaplumbağayı kurtarıp, tekrar denize bıraktı. O anlara ilişkin görüntüyü DEKAMER, "Bodrum Türkbükü açıklarında Yiğit Kaptan teknesinin ağından çıkan yeşil deniz kaplumbağasını tekrar denizle buluşturan balıkçı Yiğit Bey'e duyarlılığı için teşekkür ediyoruz" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Ağa takılan deniz kaplumbağasını balıkçı kurtardı

Ağa takılan deniz kaplumbağasını balıkçı kurtardı

Ağa takılan deniz kaplumbağasını balıkçı kurtardı

Ağa takılan deniz kaplumbağasını balıkçı kurtardı

Ağa takılan deniz kaplumbağasını balıkçı kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Rehabilitasyon Merkezi, Araştırma, Bodrum, Medya, Güncel, Haberler

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