Ağa dolanmış caretta carettayı Mehmetçik kurtardı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, balıkçı ağlarına takılan caretta carettanın kurtarıldığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, balıkçı ağlarına takılan caretta carettanın kurtarıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'de görevli TCG Alanya Mayın Avlama Gemisinin balıkçı şamandırasına ve ağa dolanmış vaziyette bulduğu caretta carettayı tespit ettiği belirtildi. Caretta carettanın gemide görevli Mayın Harbi dalgıçlarının müdahalesi ile kurtarıldığı belirtilerek, "Sevimli dostumuza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. Bakanlık tarafından caretta carettanın fotoğrafı da paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı