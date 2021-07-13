Ağ ve misinalardan kurtarıldı, denize bırakıldı
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Ağ ve misinalardan kurtarıldı, denize bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Güncel

Ağ ve misinalardan kurtarıldı, denize bırakıldı Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, takıldıkları ağ ve misinalardan kurtarılan deniz kaplumbağası yeniden denize bırakıldı.

Ağ ve misinalardan kurtarıldı, denize bırakıldı

ADANA - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, takıldıkları ağ ve misinalardan kurtarılan deniz kaplumbağası yeniden denize bırakıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik Şube Müdürlüğü Dalgıçları Özge Demirkoparan ve Gökhan Bahar, kendilerine teslim edilen yeşil deniz kaplumbağasını takıldıkları ağlardan ve misinalardan kurtardıktan sonra yeniden doğal ortamlarına bıraktı.

Dalgıç Özge Demirkoparan, vatandaşların kıyıdaki Yumurtalık Kalesine yakın bir alanda ağzına ve yüzgeçlerine misina takılmış ve ağa dolanmış olan kaplumbağayı bulup kendilerine getirdiğini belirterek, "Doğru teknik ile müdahale ettik. Misinayı çıkardık. Kontrollerini yaptık ve ait olduğu denize bıraktık" dedi.

Dalgıç Gökhan Bahar ise özellikle yaz aylarında bu canlıların korunması ve kollanmasına Karataş ve Yumurtalık sahillerinde dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Sahilde görülen ve denize gitmeyen deniz kaplumbağası görüldüğünde mutlala görevlilere haber verilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ağ ve misinalardan kurtarıldı, denize bırakıldı
Ağ ve misinalardan kurtarıldı, denize bırakıldı
Ağ ve misinalardan kurtarıldı, denize bırakıldı
Ağ ve misinalardan kurtarıldı, denize bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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