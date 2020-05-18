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AG Holding'den Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla tahvil ihracı

AG Anadolu Grubu Holding, Yapı Kredi Yatırım aracılığında 175 milyon TL nominal tutarda ilk tahvil ihracını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

AG Holding'den Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla tahvil ihracı
18.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:08

AG Anadolu Grubu Holding, Yapı Kredi Yatırım aracılığında 175 milyon TL nominal tutarda ilk tahvil ihracını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.  

Pandemi dönemindeki zorlu koşullara karşın, bu yıl içinde yapılan reel sektör ihraçları arasında en yüksek tutarda olan tahvil ihracı, 2 yıl vadeli 3 ayda bir değişken faizli olarak tamamlandı. Şirket,  şu ana kadar reel sektörde tahvil ihracına çıkan tek yeni ihraççı olarak öne çıktı.

Ülkemizde son yıllarda hızla büyüyen özel sektör tahvil piyasasında ihraççı olarak yer almaktan ötürü duydukları memnuniyeti ifade eden Anadolu Grubu Mali İşler Başkanı Onur Çevikel şöyle anlattı:  "Özel sektör tahvil piyasamızın gelişimine katkı sağlamaktan ötürü mutluyuz.  Pandemi sürecinde tüm dünyada bir kez daha görüldüğü gibi güçlü sermaye piyasalarına sahip olan ülkeler ekonomik olarak önemli bir avantaja sahip. Biz de Anadolu Grubu olarak yatırımcılarımızın bize gösterdikleri güvenden hareketle sermaye piyasalarımızı desteklemeye devam edeceğiz."

Pandemi sürecinin piyasalarda yarattığı volatilite döneminde Anadolu Grubu'nun ilk tahvil ihracının yatırımcılar nezdinde çok iyi karşılandığını belirten Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy; "Türk sermaye piyasalarının öncü aracı kurumlarından biri olarak ülke ekonomisini destekliyoruz. Sektörde sahip olduğumuz 30 yıllık tecrübemiz ve Yapı Kredi Grubu'ndan aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz. Bu kapsamda son olarak Anadolu Grubu'nun tahvil ihracını, kurumsal ve nitelikli bireysel yatırımcıların geniş katılımıyla gerçekleştirdik. Dünyanın içinden geçtiği bu zor dönemde sermaye piyasalarımızda yaptığımız başarılı ihraçlar aynı zamanda ekonomimizin iyileşme sürecine girdiğinin de önemli bir göstergesi. Yapı Kredi Yatırım olarak bundan sonraki süreçte de ekonomimize ve kurumlarımıza katkı sağlayacak finansman projelerini sürdüreceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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