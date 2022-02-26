Afyonspor zorlu karşılaşmanın ilk etabını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarının Afyonkarahisar etabını tamamladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarının Afyonkarahisar etabını tamamladı.
Afyonspor yarın oynayacağı Etimesgut Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. Teknik Direktör Bahaddin Güneş gözetiminde hazırlıkların Afyonkarahisar etabını tamamladı. Afyonspor'un bugün öğlen saatlerinde karayolu ile Ankara'ya hareket edeceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR
İhlas Haber Ajansı - Spor