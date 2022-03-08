Afyonspor yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Afyonspor yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonspor yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı

Afyonspor yarın oynanacak Somaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Afyonspor yarın oynanacak Somaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Mor beyazlı ekip yarın evinde ağırlayacağı Somaspor maçı hazırlıklarını, Teknik Direktör Bahaddin Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği son antrenman ile tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Karşılaşma saat 14.00'de Zafer Stadyumu'nda oynanacak. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı

Afyonspor yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Güneş, Spor, Haberler

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