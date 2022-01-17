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Afyonspor, Vanspor maçı hazırlıklarına başladı

Afyonspor, Vanspor maçı hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Afyonspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Van Spor maçı hazırlıklarına başladı.

VAN (İHA) - Afyonspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Van Spor maçı hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu evinde Bodrumspor'a 2-0 mağlup olan Afyonspor, Kocatepe Spor Kopleksi'nde gerçekleştirdiği antrenman ile Van Spor maçı hazırlıklarına başladı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman, çift kale maçla devam etti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup ta 37 puan ile 4. sırada yer alan Afyonspor, 32 puanla ligde 9. sırada yer alan Van Spor ile karşılaşacak. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor, Vanspor maçı hazırlıklarına başladı

Afyonspor, Vanspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Van, Spor, Haber

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