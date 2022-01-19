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Afyonspor, Van Spor maçı hazırlıklarını tamamladı

Afyonspor, Van Spor maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig'de deplasmanda Van Spor ile karşılaşacak olan Afyonspor, hazırlıklarını tamamladı.

VAN (İHA) - TFF 2. Lig'de deplasmanda Van Spor ile karşılaşacak olan Afyonspor, hazırlıklarını tamamladı. Mor beyazlı ekip yarın maçın oynanacağı Van'a doğru yola çıkacak.

Afyonspor, soğuk ve karlı hava dolayısı ile son antrenmanını Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki halı sahada yaptı. Teknik direktör Cem Kavçak gözetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başlarken, düz koşu ve pas çalışması ile sona erdi. Mor beyazlı ekibin yarın karşılaşmanın oynanacağı Van'a doğru yola çıkacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor, Van Spor maçı hazırlıklarını tamamladı

Afyonspor, Van Spor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Van, Spor, Haber

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