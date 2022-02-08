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Afyonspor, Van Spor FK maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonspor, Van Spor FK maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, ertelenen Van Spor FK maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, ertelenen Van Spor FK maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup maçında Afyonsor, Van Spor FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz haftalarda olumsuz hava koşulları yüzünden ertelenen karşılaşma 9 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Uğurlu yönetecek. Afyonspor'un bugün karşılaşma için Van'a gideceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor, Van Spor FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Afyonspor, Van Spor FK maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Van, Spor, Haber

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