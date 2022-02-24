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Afyonspor üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 44'e yükseltti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonspor üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 44'e yükseltti

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor iki defa üst üste aldığı galibiyetler ile ligdeki puanını 44'e yükseltti.

NİĞDE (İHA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor iki defa üst üste aldığı galibiyetler ile ligdeki puanını 44'e yükseltti.

Mor beyazlı ekip 5 haftalık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta sonu oynadığı ve sahadan galip ayrıldığı Niğde Anadolu FK karşılaşması ile son verdi. Dünde ertelenen Adıyamanspor karşılaşmasından jetler maçı 5-0 kazanarak 3 puanı hanelerine yazdırdı. Afyonspor üst üste sahadan galip gelerek aldığı puanlarla ligde 8. sıraya yükselirken puanını ise 44'e yükseltti. Afyonspor ligin 28. haftasında Etimesgut Belediyespor'a konuk olacak. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 44'e yükseltti

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Niğde, Spor, Haberler

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