Afyonspor'un Vanspor maçı ertelendi
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Spor
AFJET Afyonspor'un deplasmanda Silahtaroğlu Vanspor ile cumartesi günü oynayacağı karşılaşma olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
AFJET Afyonspor'un deplasmanda Silahtaroğlu Vanspor ile cumartesi günü oynayacağı karşılaşma olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
TFF 2. Lig'in 21'inci haftasında cumartesi günü Van Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te oynanacak Silahtaroğlu Van Spor - AFJET Afyonspor karşılaşması, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama sonrası deplasman hazırlığı yapan AFJET Afyonspor, Van'a hareket etmedi.