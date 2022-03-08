Afyonspor, Somaspor maçında 3 puanı koparmak istiyor

TFF 2. Lig Kırmızı grupta olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenen Afyonspor-Somaspor karşılaşması yarın oynanacak. Afyonspor karşılaşmada sahadan 3 puan ile ayrılmak istiyor.

Mor beyazlı ekip erteleme maçının hazırlıklarını sürdürürken, ekip Teknik Direktör Bahaddin Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda teknik ve kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı. Afyonspor, yarın evinde ağırlayacağı Somaspor'dan 3 puanı kopararak ligdeki puanını 50'ye çıkarıp 4. sıraya yükselmek istiyor. 48 puanı bulunan Somaspor ise ligde 6. sırada bulunuyor.

Afyon Zafer Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Yunus Dursun yönetecek. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Spor