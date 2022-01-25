Afyonspor, Somaspor maçı ertelendi

TFF 2. Lig Kırmızı grupta oynanacak Afyonspor-Somaspor karşılaşması olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Afyonspor resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grupta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

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