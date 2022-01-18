TFF 2. Lig'de deplasmanda Van Spor ile karşılaşacak Afyonspor, soğuk ve karlı havaya rağmen hazırlıklarını sürdürdü.

VAN (İHA) - TFF 2. Lig'de deplasmanda Van Spor ile karşılaşacak Afyonspor, soğuk ve karlı havaya rağmen hazırlıklarını sürdürdü.

Mor beyazlı ekip kentteki kar yağışlı ve soğuk havaya rağmen Van Spor maçı hazırlıklarına devam etti. Kocatepe Spor Kompleksi'nde teknik direktör Cem Kavçak gözetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başladı. Kısa ve uzun pas çalışmasının da yapıldığı antrenmanda futbolcuların soğuk havaya rağmen istekli olmaları gözden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR