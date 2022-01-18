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Afyonspor soğuk ve karlı havaya rağmen hazırlıklarını sürdürdü

Afyonspor soğuk ve karlı havaya rağmen hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig'de deplasmanda Van Spor ile karşılaşacak Afyonspor, soğuk ve karlı havaya rağmen hazırlıklarını sürdürdü.

VAN (İHA) - TFF 2. Lig'de deplasmanda Van Spor ile karşılaşacak Afyonspor, soğuk ve karlı havaya rağmen hazırlıklarını sürdürdü.

Mor beyazlı ekip kentteki kar yağışlı ve soğuk havaya rağmen Van Spor maçı hazırlıklarına devam etti. Kocatepe Spor Kompleksi'nde teknik direktör Cem Kavçak gözetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başladı. Kısa ve uzun pas çalışmasının da yapıldığı antrenmanda futbolcuların soğuk havaya rağmen istekli olmaları gözden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor soğuk ve karlı havaya rağmen hazırlıklarını sürdürdü

Afyonspor soğuk ve karlı havaya rağmen hazırlıklarını sürdürdü

Afyonspor soğuk ve karlı havaya rağmen hazırlıklarını sürdürdü

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Futbol Federasyonu, kar, Van, Spor, Haber

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