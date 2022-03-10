Afyonspor, Play-off iddiasını sürdürüyor - Haberler

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Afyonspor, Play-off iddiasını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonspor, Play-off iddiasını sürdürüyor

TFF 2. Lig'deki yükselişini sürdüren Afyonspor, Somaspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 50'ye yükseltirken, 'Play-off' iddiasını da sürdürüyor.

TFF 2. Lig'deki yükselişini sürdüren Afyonspor, Somaspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 50'ye yükseltirken, 'Play-off' iddiasını da sürdürüyor.

Mor beyazlı ekip TFF 2. Lig Kırmızı Gruptaki başarısını devam ettiriyor. Maç eksiği olmadan 50 puan ile 5. sırada bulunan Afyonspor'un averajı ise 24. Ligin bitimine 5 hafta kala 5. sıraya yükselen jetler, 29 haftada 14 galibiyet, 8 beraberlik alırken 7 karşılaşmada ise sahadan boynu bükük ayrıldı. Afyonspor karşılaşmalarda 56 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 32 gol gördü. Play-off iddiasını sürdüren Afyonspor, 13 Mart Pazar günü Ergene Velimeşe Spor'a konuk olacak. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Play Off, Spor, Haberler

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