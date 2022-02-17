Afyonspor, Niğde Anadolu FK maçı hazırlarına devam ediyor

NİĞDE (İHA) - Afyonspor, hafta sonu karşılaşacağı Niğde Anadolu FK maçı hazırlarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, 19 Şubat Cumartesi günü Niğde Anadolu FK ile karşılaşacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren mor beyazlı ekipler antrenmanlarına Bahattin Güneş liderliğinde çıktı. Futbolcuların hayli hırslı olduklarının gözlendiği antrenman, ısınma ve kondisyon hareketleri ile başladı. Düz koşu ardından çift kale maçla devam eden idmanda Bahattin Güneş'in bazı futbolcular ile özel olarak ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR