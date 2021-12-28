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Afyonspor, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmana çıktı

Afyonspor, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmana çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Afyonspor bugün son antrenmana çıktı.

İSTANBUL (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Afyonspor bugün son antrenmana çıktı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve ligdeki başarılı grafiğini sürdüren Afyonspor yarın İstanbul'da Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşması kapsamında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mor-beyazlı ekip Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Afyonkarahisar'da tamamlayarak İstanbul'a doğru yola çıktı. 30 kişilik kafilesi ile İstanbul'a ulaşan Afyonspor, Ülker Stadyumu'nda yapacağı antrenmanı da tamamladı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmana çıktı

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