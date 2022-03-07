Afyonspor, ertelenen Somaspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

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Afyonspor, ertelenen Somaspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonspor, ertelenen Somaspor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, ertelenen Somaspor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, ertelenen Somaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Afyonspor, ligde geçtiğimiz haftalarda olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Somaspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile başladı. Teknik Direktör Bahattin Güneş gözetiminde yapılan antrenman soğuk hava nedeniyle fitnes salonunda yapıldı. Diyarbekir Spor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle morallerin yerinde olduğu gözlenen mor beyazlı ekipte, futbolcuların idmanda hayli hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı.

Afyonspor, ligin 22. haftasında ertelenen Somaspor ile 9 Mart Çarşamba günü Zafet Stadı'nda karşı karşıya gelecek. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor, ertelenen Somaspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Spor, Haberler

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