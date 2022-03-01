Afyonspor, Diyarbekir Spor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonspor, Diyarbekir Spor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Afyonspor, Diyarbekir Spor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu evinde ağırlayacağı Diyarbekir Spor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu evinde ağırlayacağı Diyarbekir Spor maçı hazırlıklarına başladı.

Mor beyazlı hafta sonu ligde 14. sırada bulunan Diyarbekir Spor'u ağırlayacak. Jetler hazırlıklara Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki fitness salonunda başladı. Ardından açık sahaya geçen Afyonsporlu futbolcular ısınma ve kondisyon hareketleri ile idmana devam etti. Teknik Direktör Bahattin Güneş gözetiminde gerçekleştirilen antrenmana Afyonspor kadrosunun eksiksiz olarak çıktığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor, Diyarbekir Spor maçı hazırlıklarına başladı

Afyonspor, Diyarbekir Spor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Fitnes, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title