Afyonspor, Diyarbekir Spor'dan 3 puanı koparmak için sahaya çıkacak - Haberler

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Afyonspor, Diyarbekir Spor'dan 3 puanı koparmak için sahaya çıkacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonspor, Diyarbekir Spor'dan 3 puanı koparmak için sahaya çıkacak

TFF 2. Lig karşılaşmasında evinde Diyarbekir Spor'u ağırlayacak Afyonspor olumsuz hava şartlarından dolayı maçın hazırlıklarına fitness salonunda sürdürdü.

TFF 2. Lig karşılaşmasında evinde Diyarbekir Spor'u ağırlayacak Afyonspor olumsuz hava şartlarından dolayı maçın hazırlıklarına fitness salonunda sürdürdü.

Mor beyazlı ekip Teknik Direktör Bahaddin Güneş yönetiminde Diyarbekir Spor maçının hazırlıklarına olumsuz hava şartları nedeniyle Mustafa Abi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanla devam etti. Afyonsporlu futbolcu salonda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı. Maçın hazırlıklarının bugün gerçekleştirilen antrenman ile tamamlanacağı ve yarınki maç saatinin bekleneceği öğrenildi.

Afyonspor, ligin 29. haftasında karşılaşacağı Diyarbekir Spor ile yarın Zafer Stadı'nda saat 14.00'da karşı karşıya gelecek. Maçı Davut Dakul Çelik yönetecek. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor, Diyarbekir Spor'dan 3 puanı koparmak için sahaya çıkacak

Afyonspor, Diyarbekir Spor'dan 3 puanı koparmak için sahaya çıkacak

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Fitnes, Güneş, Spor, Haberler

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