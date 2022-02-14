Afyonspor'da Teknik Direktör Cem Kavçak ile yollar ayrıldı - Haberler
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Afyonspor'da Teknik Direktör Cem Kavçak ile yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonspor'da Teknik Direktör Cem Kavçak ile yollar ayrıldı

Afyonspor'da üst üste alınan başarısız sonuçların faturası Teknik Direktör Cem Kavçak'a kesilirken, kulüpten yapılan yazılı açıklamada Kavçak ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Afyonspor'da üst üste alınan başarısız sonuçların faturası Teknik Direktör Cem Kavçak'a kesilirken, kulüpten yapılan yazılı açıklamada Kavçak ile yolların ayrıldığı belirtildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyonspor'da kötü gidişat devam ediyor. Mor beyazlı ekip geçtiğimiz hafta sonu konuk olduğu İnegölspor'a da 2-1 mağlup oldu. Yenilginin ardından Afyonspor'un resmi sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapılarak, "Kulübümüzün teknik direktörlük görevini yürüten Cem Kavçak ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hizmetleri için kendilerine teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, İnegölspor, Spor, Haberler

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