Afyonspor, Bahaddin Güneş liderliğinde ilk antrenmanına çıktı

Afyonspor ile geçtiğimiz hafta sonu anlaşma imzalayan Teknik Direktör Bahaddin Güneş ayağının tozu ile ilk antrenmanına çıktı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyonspor'da, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından geçtiğimiz hafta sonu Cem Kavçak ile yollar ayrılırken, Kavçak'ın yerine mor beyazlı kulüp Bahaddin Güneş ile anlaştı. Futbolcular ile kısa bir toplantı yapan Bahaddin Güneş ardından bazı futbolcularla da özel olarak görüştü. Afyonsporlu futbolcular ardından hafta sonu oynayacakları Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarına başladı. - AFYONKARAHİSAR