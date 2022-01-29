Afyonspor, Ankaraspor maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 2. Lig'de yarın Ankaraspor ile karşılaşacak olan Afyonspor hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya doğru yola çıktı.
ANKARA (İHA) - TFF 2. Lig'de yarın Ankaraspor ile karşılaşacak olan Afyonspor hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya doğru yola çıktı.
Afyonspor yarın deplasmanda oynayacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarının Afyon etabını tamamlayarak yola çıktı. Karşılaşma yarın ankara Osmanlı Stadı'nda saat 13.00'de başlayacak ve maçı Can Cengiz yönetecek.
Öte yandan, Afyonspor 37 puanla ligde 4. Sırada yer alırken, rakibi Ankaraspor ise 31 puanla ligin 10. sırasında. - AFYONKARAHİSAR
İhlas Haber Ajansı - Spor