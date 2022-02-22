Afyonspor, Adıyaman FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 2. Lig'de ertelenen Afyonspor, Adıyaman FK karşılaşması yarına oynanacak.
ADIYAMAN (İHA) - TFF 2. Lig'de ertelenen Afyonspor, Adıyaman FK karşılaşması yarına oynanacak.
Afyonspor, yarın evinde Adıyaman FK'yı ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına hafta sonu oynadığı Niğde Anadolu FK maçının ardından ara vermeden devam eden Afyonspor'da morallerin yerinde olduğu gözlendi. Karşılaşma yarın saat 13.00'da Zafer Stadı'nda oynanacak. - AFYONKARAHİSAR
İhlas Haber Ajansı - Spor