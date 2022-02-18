Afyonspor 3 puanı alarak kötü gidişata 'dur' demek için sahaya çıkacak - Haberler
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Afyonspor 3 puanı alarak kötü gidişata 'dur' demek için sahaya çıkacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonspor 3 puanı alarak kötü gidişata 'dur' demek için sahaya çıkacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyonspor, Teknik Direktör Bahattin Güneş liderliğinde yarın ilk resmi maçına çıkacak.

NİĞDE (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyonspor, Teknik Direktör Bahattin Güneş liderliğinde yarın ilk resmi maçına çıkacak. Evinde Niğde Anadolu FK'yı ağırlayacak mor beyazlı ekip 3 puanı alıp haftalardır devam eden kötü gidişata son vermek istiyor.

Niğde Anadolu FK maçı hazırlıklarına devam eden Afyonspor, bugün gerçekleştireceği son antrenman ile karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp yarınki maç saatine beklemeye başlayacak. Mor beyazlı ekip hafta için yapılan teknik direktörlük değişikliğinin ardından Bahattin Güneş liderliğinde ilk maçına çıkacak. Afyonspor ligde 38 puan ile 9. sırada bulunuyor. Mor beyazlı ekibin rakibi Niğde Anadolu FK ise -41 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

Afyonspor-Niğde Anadolu FK karşılaşması yarın Zafer Stadı'nda saat 13.00'da başlayacak. Maçı Onur Bingöl yönetecek. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor 3 puanı alarak kötü gidişata 'dur' demek için sahaya çıkacak

Afyonspor 3 puanı alarak kötü gidişata 'dur' demek için sahaya çıkacak

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Niğde, Güneş, Spor, Haberler

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