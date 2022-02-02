Afyonspor, 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler Spor
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Afyonspor, 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Afyonspor, 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig'de mücadele eden Afyonspor hafta sonu evinde ağırlayacağı 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Afyonspor hafta sonu evinde ağırlayacağı 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Mor beyazlı ekip 6 Şubat Pazar günü 46 puanla ligde 2. sırada bulunan 1461 Trabzon FK'yı konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarına dün itibariyle başlayan Afyonspor, çalışmalarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başlarken, ardından düz koşu ve çift kale maçla devam etti. Antrenmanda futbolcuların hayli hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, Afyonspor ligde bir maç eksikle 38 puanla 6. sırada yer alıyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor, 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Afyonspor, 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Afyonspor, 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor, Haber

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